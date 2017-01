Un esprit sain dans un bureau sain

Nos milieux de travail ne sont pas toujours des environnements propices à notre bien-être psychologique et émotionnel. Il est impossible de développer un « Guide du bien-être » applicable de manière universelle, mais quelques principes clés peuvent orienter les entreprises dans la bonne direction.

Une culture qui rassemble

Il est primordial d’évoluer dans un milieu de travail à la culture bien définie. Tony Gareri, PDG de Roma Moulding et fervent avocat de l’importance de la culture de travail, va jusqu’à affirmer que celle-ci définit chaque compagnie bien plus que ses produits, ses services ou son modèle d’affaires. Une entreprise sans culture distincte est un organisme sans ADN.

Une structure organisationnelle terre à terre

Cette recommandation n’est pas simple à suivre à la lettre pour les très grandes entreprises, mais ces dernières peuvent au moins s’inspirer de l’idée générale : une structure organisationnelle simple et épurée facilite la communication et le maintien d’une bonne cohésion au sein du milieu de travail.

Une courbe de progression intéressante

Il s’agit là peut-être de l’élément le plus important après la rémunération et les conditions générales de travail. Personne ne souhaite orienter sa carrière dans un cul-de-sac. Une échelle de progression clairement définie dès le premier échelon représente une motivation puissante pour le personnel et un plus pour le climat de travail en général.

La majorité d’entre nous passera le tiers de ses journées au travail, et ce, pendant quarante longues années. Cette inéluctable réalité est en soi une excellente raison de rechercher l’environnement de travail le plus attrayant et sain possible.