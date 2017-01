Une femme qui a eu trois enfants de son père raconte «sa première fois»

GATINEAU | L’une des victimes d’un présumé père incestueux de l’Outaouais a raconté les 30 ans de cauchemar qu’elle aurait vécus lors d’un témoignage à glacer le sang, mardi, lors du procès de celui surnommé le «père-grand-père de Val-des-Monts».

C’est avec une voix faible et tremblotante que la première des trois présumées victimes de l’accusé de 73 ans a décrit dans les moindre détails la première fois où son père a abusé d’elle alors qu’elle n’avait que 7 ans dans une chambre de motel.

«Ça m’a fait mal. Je lui ai dit. J’ai lancé un cri... Je me souviens que j’ai mal au coeur, que je n’aime pas ça. Il me dit que c’est pour mon bien», se rappelle avec douleur la victime.

Selon son récit, les attouchements et agression sexuelles se sont multipliés pour devenir presque quotidien pendant des décennies. Le matin avant les classes, sur l’heure du diner, le soir, il arrivait même à l’accusé d’aller chercher directement sa victime à l’école pour l’agresser.

Selon sa fille, qui aurait eu trois enfants de son propre père, le père-grand-père de Val-des-Monts avait aménagé un lit dans sa camionnette où il demandait souvent à sa fille de se déshabiller pour ensuite abuser d’elle.

«Je tentait de le repousser, mais il me disait toujours qu’il était malade et qu’il fallait que je l’aide. Il me disait «ne fait pas ton égoïste, tu le sais que j’en ai besoin», raconte en larmes la présumée victime.

Des tests d’ADN ont démontré que l’accusé a fait trois enfants à sa fille. Elle est la première à témoigner dans ce procès prévu pour trois semaines. Deux autres présumées victimes doivent témoigner dans les prochains jours.

La femme de 53 ans est tombée enceinte de son père pour la première fois alors qu’elle n’avait que 13 ans.

«Mon père n’était pas fâché (que je sois enceinte) car il n’avait plus besoin de se retirer tout le temps de ma grossesse», pousse la victime.

Tout au long de la grossesse, le père aurait continué à abuser de sa fille «tous les jours jusqu’à l’accouchement», dit-elle.

«Même quand je suis revenue de l’hôpital, ça ne faisait pas 10 minutes que j’étais

à la maison qu’il m’a agressée. Il m’a dit dépêche-toi je n’en peux plus. Il m’a pénétrée, c’était douloureux car j’avais plusieurs points», a eu peine à témoigner la victime.

Aujourd’hui, l’enfant de la présumée victime est âgé de 40 ans et souffre d’une déficience intellectuelle. C’est la fille de l’accusé qui a toujours veillé et veille toujours sur lui.

L’homme de 73 ans est accusé d’agression sexuelle et attentat à la pudeur.