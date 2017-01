Unité 9: les 9 situations qui risquent de foutre la merde à Lietteville

Le dernier épisode avant le congé des Fêtes a laissé les spectateurs sur leur faim.

Plusieurs histoires restent en suspens et la tension est palpable à Lietteville.

Voici les 9 situations qui risquent d’exploser avant la fin de la saison 5:

1. Le triangle amoureux que forment Marco Choquette, Josée Tessier et Kevin Anctil n’augure rien de bon.

Les trois travaillent ensemble. Josée habite chez le beau Marco, mais elle est en couple avec Kevin.

Capture d'écran

En plus, sa face à lui ne nous revient pas. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

2. L’arrivée à Lietteville de Mariposa, la fille de Bétina Selanes

Capture d'écran

Elle n’est même pas sortie du trou et déjà, elle met la prison sens dessus dessous. Ça va mal.

3. Le transfert de Bouba au sein de l’Unité 9

Capture d'écran

Jeanne avait quelque chose derrière la tête en insistant auprès de Marie-France Caron pour que son ennemie jurée soit intégrée au sein de l’Unité 9, et ça ne peut pas bien finir... Être colocataire avec la fille qui t’a frappé dans la face à coup de pelle, te laissant pour morte, quelle bonne idée!

Capture d'écran

4. Cameron, qui est «amoureuse» de Jeanne, doit composer avec la chimie sexuelle évidente entre Jeanne et Kim Vanier... va-t-elle péter les plombs?

Capture d'écran

Rappelons-nous qu’elle s’est prise en photo avec les cadavres de ses meilleures amies et qu’elle ressent plus de compassion pour ses chiens que pour sa mère... ça sent le danger.

Capture d'écran

5. Le guet-apens imaginé par Normand Despins pour se débarrasser de Marie-France Caron pourrait avoir de lourdes conséquences.

L’ancienne directrice acceptera-t-elle sa défaite aussi facilement?

Capture d'écran

Marco Choquette sera-t-il puni pour avoir participé à l’élaboration du plan machiavélique impliquant ses pantalons?

Capture d'écran

6. Le procès de Caroline Laplante auquel devront témoigner Jeanne Biron et Bouba se déroulera-t-il sans heurt?

Capture d'écran

Deux détenues, ennemies jurées, qui doivent témoigner au procès de l’ancienne chef de la sécurité de la prison ... on a comme l’impression que l’on y entendra pas que la vérité.

7. Sœur Marie-Gisèle devra dire la vérité

Capture d'écran

Déjà qu’elle s’est écroulée sur le plancher de Lietteville une fois par émission minimum, on est un peu inquiet de ce qui pourrait arriver à notre détenue religieuse préférée lorsque celle-ci devra faire face à ses démons passés...

8. Marie Lamontagne dira-t-elle enfin la vérité à Lucie?

Capture d'écran

Apprendre que sa sœur est également sa mère, ça peut être traumatisant. On comprendrait que Lucie, qui vient d’accoucher, ne prenne pas cette nouvelle à la légère...

9. Le retour de Despins-le-cyclope à Lietteville

Capture d'écran

Attention, plusieurs scénarios en vue. Son retour pourrait d'abord bouleverser les projets de Jeanne. Pourra-t-elle rester présidente des détenus sans le soutien de son ancienne alliée, Marie-France Caron?

Tous les membres du «boy club» qui se sont fait montrer la porte de la prison retrouveront-ils leur emploi?

Capture d'écran

George, l’intervenant en toxicomanie si cher à Shandy, l’infirmière Gwendolyne?

Capture d'écran

La saison 5 reprend ce soir, à 20h. À suivre!