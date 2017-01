[VIDÉO] Ce remix «années 80» d’une chanson de Rihanna est franchement réussi

Un producteur fait jaser avec son remix de la chanson «This is what you came for» de Rihanna et Calvin Harris.

Il y a une tendance musicale intéressante sur le web ces temps-ci: des producteurs et musiciens s’amusent à adapter des chansons de l’heure dans un style typique des années 80.

Il y a un petit nouveau dans le monde du remix rétro. Le producteur Saint-Laurent fait énormément jaser avec son adaptation de la chanson «This is what you came for» de Rihanna et Calvin Harris, qui est franchement plus intéressant que la version originale.

À vous de juger!