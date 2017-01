Voici les 20 compagnies aériennes les plus sûres

Le site d’appréciation des compagnies aériennes Arlineratings.com est particulièrement consulté quand vient le temps de s’informer, comparer, donner son avis et choisir avec qui s’envoler.

Ils ont établis la liste des compagnies aériennes les plus sécuritaires du marché, selon une pléiade de critères en matière de sécurité tels les normes de sécurité de la compagnie vs normes internationales, nombre d’incidents répertoriés et autres,

Le site, en collaboration avec la International Air Transport Association (IATA), s’est penché sur 425 transporteurs aériens, en excluant les compagnies «low costs».

Pour une quatrième année consécutive, la compagnie australienne Qantas est au sommet de la liste.

Voici donc la liste des 20 compagnies aériennes considérées comme étant les plus sûres au monde:

Qantas(Australie) Air New Zealand Alaska Airlines All Nippon Airways British Airways Cathay Pacific Airways Delta Air Lines Etihad Airways EVA Air Finnair Hawaiian Airlines Japan Airlines KLM Lufthansa (Allemagne) Scandinavian Airline System Singapore Airlines Swiss United Airlines Virgin Atlantic Virgin Australia.

Comme vous pouvez le remarquer, aucune compagnie canadienne ne se retrouve dans le classement.

