LEMIEUX, Paul



Le 29 décembre 2016, à l’âge de 96 ans, est décédé monsieur Paul Lemieux, époux de feu madame Cécile Gagné.Il laisse dans le deuil, ses enfants, Pierre (feu Francine), Christine (feu Daniel), Michel et Lucie (Robert), ses 10 petits-enfants et ses 8 arrière-petits-enfants, ainsi qu’autres parents et amis. Il est allé rejoindre son épouse et son fils Jean-Yves.Les funérailles auront lieu en l’église de Mont-Saint-Hilaire, 260 Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3H4, le samedi 14 janvier 2017 à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à La Fondation des Maladies Mentales seraient appréciés.