Guy Lambert



Est décédé le 2 janvier 2017 Guy Lambert, fils de feu Julien Lambert et Lucienne Fortin. Il laisse dans le deuil ses frères Yves et Denis Lambert, sa belle-soeur Thérèse Baribeau, ses neveux Pierre-Yves et Jean-Christophe Lambert, ses nièces Émilie et Sophie Lambert, ses amis Pierre Guillaume et Louis Boivin, Marc Tremblay, Jasmine Belleau ainsi que les amitiés qu’il a nouées au cours de toutes ces années à Toronto, Welland et partout où il est passé.La famille vous accueillera le vendredi 13 janvier de 19h à 22h et samedi matin dès 9h, à:LONGUEUIL, Qc J4J 2H5 Tél. 450-463-1900Funérailles le samedi 14 janvier à 11h, en l'église Sacré-Coeur-de-Jésus, 2165 Gamache, Longueuil J4J 4A5.