IADELUCA, Michel



À Terrebonne, le 1er janvier 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Michel Iadeluca, époux de Mme Monique Dussault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Marc) et Christiane, ses petits-enfants Mélanie, Audrey, son arrière-petite-fille Alycia, son frère Claude (Louise), sa nièce Maryse, autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au10280 BOUL. LAURIER, LA PLAINEwww.salonfunerairelfc.comPROPRIÉTAIRE: PATRICK LAJEUNESSE514-770-9770le samedi 14 janvier 2017 de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 16h ce même jour au salon.