MAYSENHOELDER, Sylverio



Le 6 janvier, à l'âge de 97 ans, est décédé Monsieur Sylverio Maysenhoelder, époux de feu Thérèse Valiquette.Il laisse dans le deuil ses filles Carole et Sylvie (Yves), ses petits-enfants Sophie, Mathieu et leurs conjoints, ses cinq arrière-petits-enfants, Guillaume, Marianne, Mélya, Loralie et Léa-Rose, sa belle-soeur Nicole, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe:le vendredi 13 janvier dès 14h; une réunion de prières sera célébrée à 19h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.