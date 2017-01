PROVENCHER, Romuald



À Montréal, le samedi 7 janvier 2017 est décédé, à l'âge de 80 ans, Romuald Provencher, conjoint de Pauline Doucet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Marc et Marie Claude (Xavier), son frère Simon, ses petits-enfants Mareva et Alexis; les enfants de sa conjointe, Johane (Gerald), Mario (France), Lyne (Denis), Stéphane (Nancy) et Patrick, plusieurs petits-enfants et une arrière-petite-fille, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et son grand ami Michel Biron.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 12 janvier 2017 de 18h à 22h et vendredi de 12h à 13h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 13 janvier 2017, à 14h en l'église Ste-Gertrude, située au 11891 rue Ste-Gertrude à Montréal-Nord.La famille aimerait remercier tout le personnel de l’hôpital Santa-Cabrini.Au lieu des fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.