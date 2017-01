FRECHETTE, Serge



À Lachute, le 4 janvier 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Serge Fréchette, époux de Mme Suzanne Croteau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Anouk), José-Sébastien (Marie-Claude) et Cynthia (Pascal), ses petits-enfants Jade, Loïc, Alexandre, Nathan, Joey, Sunny et Mya, ses frères feu Robert, Charles (Johanne) et Yves ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été un époux exemplaire, un père et un grand-père aimant. Il fut un pionnier dans la danse en ligne, de l'animation et de la disco-mobile au Québec. Nous t'aimons Serge.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISSAINT-EUSTACHE, Qc, J7R 1Y2514-871-2020le vendredi 13 janvier de 19h à 21h30 et samedi dès 11h. Les funérailles auront lieu le samedi 14 janvier à 14h en l'église St-Eustache.