ASSELIN, Hélène

(née Deschênes)



À Montréal, le 6 janvier, à l'âge de 78 ans, est décédée Hélène Deschênes, épouse de Richard Asselin.Elle laisse dans le deuil ses frères Germain, Clément, sa soeur Geneviève, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses nièces Rina Tremblay et Katiana Tremblay qui était très proche, filleules Mélanie Deschênes et Marie-Ève Simard, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 14 janvier de 13h à 16h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 15h30.