HÉTU, Soeur Claire Religieuse Adoratricedu Précieux-Sang

HÉTU, Soeur Claire

Religieuse Adoratrice

du Précieux-Sang



À l'hôpital Marie-Clarac de Montréal, le 4 janvier 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Soeur Claire Hétu (Soeur Claire-de-l'Eucharistie), Religieuse Adoratrice du Précieux-Sang.La défunte laisse dans le deuil ses soeurs, Annette, m.i.c., Laurette (feu Conrad Benoît), Hélène, m.i.c., Lucille (feu Warner Samuel), Thérèse a.p.s., ses neveux et nièces et les religieuses de sa communauté.Elle laisse également plusieurs amis et connaissances, ayant été chargée du secrétariat de mission de sa communauté durant plus de 50 ans.Soeur Hétu sera exposée au parloir du Monastère, 2500, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, le vendredi 13 janvier 2017, à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées en la chapelle du Monastère, le samedi 14 janvier à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.La direction des funérailles a été confiée à la:1115, GIROUARD OUEST,SAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.com