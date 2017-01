CORMIER, Bruno



À Montréal, le vendredi 30 décembre 2016 est décédé, à l'âge de 88 ans, Bruno Cormier, époux de Cécile Lessard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Christiane (Michel), son fils feu Robert (Ginette), ses petits-enfants Jean-Sébastien (Maria), Mathieu, son filleul Réal, ses belles-soeurs Noëlla, Yolande et Pierrette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 13 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 janvier dès 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en l'église St-Bonaventure, située au 5205 rue St-Zotique est à Montréal.Des dons en sa mémoire à l'Association Pulmonaire du Québec seraient appréciés.