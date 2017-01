FINLEY, Sylvie



Le 26 décembre 2016, Sylvie Finley, âgée de 58 ans, nous a paisiblement quittée. Elle était entourée des siens, à la Maison la Source Bleue.Elle laisse derrière elle ses enfants, Julie et Michaël (Élizabeth), son père George (Hélène), ses frères Denis (Josée), Jocelyn (Martine) et Yves (Denise) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 15 janvier 2017 de 11h à 17h au:McMASTERVILLE, Qc J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison la Source Bleue.