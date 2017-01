LAFERRIÈRE, J. André



À Montréal, le 30 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédé M. J. André Laferrière époux de Mme Françoise Dumais.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (Jacques), Luc (Elena), Hélène (Jacques) et Bruno, ses petits-enfants Olivier, Anne-Sophie, Alexandre, Maxime (Mélissa), Hugo et Samuel (Véronique), ses arrière-petits-enfants Iszac, Mathis et Mia ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 745, Crémazie Est, Montréal,le dimanche 15 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h et lundi le 16 janvier à compter de 9h.Une liturgie sera célébrée au salon lundi à 11h et de la au cimetière Repos St François d'Assise.