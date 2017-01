GASCON, Jacques



À Lachute, le 8 janvier 2017, est décédé à l’âge de 83 ans, M. Jacques Gascon, époux de Mme Raymonde Dansereau, domicilié à St-André d’Argenteuil.Maintenant aux côtés de son fils Sylvain, M. Gascon laisse dans le deuil son épouse Raymonde, ses fils Gilles (Sylvie) et Robert (Marie). Il quitte également ses petits-enfants Samuel, Karen, Pascal et Sophie, ses deux arrière-petites-filles Maïka et Livia, ses soeurs Madeleine ssa, Gisèle, Aline, Pierrette, Claire et Florence, ses frères André et Réal, leurs conjoints(es), ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 14 janvier à 14h au salon funéraire.La famille reçoit vos condoléances ce même samedi à compter de 11h à la:4, RUE LEGAULTST-ANDRÉ D’ARGENTEUIL450 537-3396www.salonmercier.comVotre témoignage de sympathie peut s’exprimer par des dons à la Société canadienne du cancer; cartes disponibles au salon.