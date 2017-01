DUBOIS, Gilles



À Montréal, le 4 janvier 2017, à l’âge de 84 ans, est décédé M. Gilles Dubois, époux de Mme Solange Mongeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois enfants, Lucie, France (Claude) et Yves (Claudia), ses petits-enfants, Jean-Christophe et Alexandre (Alexandra), son beau-frère Rock et sa belle-soeur Gisèle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au:MONTRÉAL (entre Pie IX et Viau)Tél: 514 527-4126 info@tsansregret.comUne liturgie sera célébrée le samedi 14 janvier à 11h au salon.Heures de visites: le vendredi 13 janvier de 19h à 21h et le samedi 14 janvier dès 10h.