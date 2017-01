BÉLISLE, Yvon



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Yvon Bélisle, survenu le 5 janvier 2017, à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de Mme Cécile Guimond. Il est parti rejoindre son petit-fils François-Xavier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: André (Cécile Du Plessis), Jocelyne (Jean Guglia), Anne (Jean-François Brochu) et Marie-France (Benoit Théberge), ses petits-enfants: Catherine, Marilyne, Annie, Francis, Florence et Félix-Antoine, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2017 de 10h à 13 h30, à la:Les funérailles suivront à compter de 14h en l’église Saint-Martin située au 4080 boul. Saint-Martin Ouest, à Laval (H7T 1C1).Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.