SOREL, Émile



À Napierville, le 19 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Émile Sorel, époux de Mme Simone Boisguérin et ancien agent immobilier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Jacqueline), Martine (Patrick), Laurence (Éric) et Didier (Valérie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 janvier 2017 de 19h à 22h au:Ses funérailles seront célébrées le samedi 14 janvier 2017 à 14h en l'église de Napierville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.Remerciements spéciaux au personnel du C.L.S.C. des Jardins-du-Québec ainsi qu'au docteur Karine Gauthier.