RENAUD, Luc



À St-Jérôme, le 4 janvier 2017 est décédé à l'âge de 57 ans, M. Luc Renaud, époux de Mme Michelle Dupuis, domicilié à Ste-Sophie.Outre son épouse Michelle, il laisse dans le deuil sa fille Myriam Renaud (Alexandre), Mathieu Lelièvre (Mavrika), les enfants de son épouse Karelle (Marc-André) et Charles-Olivier (Noémie). Il quitte également sa soeur Chantal Renaud (Philippe, et leur fille Rosalie), ses parents Pierrette Lavallée et René Renaud, ses beaux-parents Peter Dupuis et Andrée Préfontaine, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que ses autres parents et de nombreux amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 14 janvier à 14h en l'église de St-Antoine.La famille recevra vos condoléances ce même samedi à compter de 9h au salon de la:801 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (St-Antoine)www.maisontrudel.com