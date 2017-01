DELSAER, Jean



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 5 janvier 2017, à l’âge de 71 ans, est décédé monsieur Jean Delsaer.Il laisse dans le deuil ses deux fils Martin (Julie Boucher) et Alain, ses petits-enfants Megan et Stella, ses frères et soeurs: Jacky, Michel, Blondine, Danielle, France, ses deux amis précieux Nicole Lanciault, René Julien ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le samedi 14 janvier 2017 de 13h à 17h au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieurlegare.com 450-359-0990