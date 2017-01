DESCHAMPS, Denis



À Lachine, le 8 janvier 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Denis Deschamps, conjoint de Mme Monique Racicot.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Louise), Marie-Claude, François (Sonia) et Sylvain (Maria), leur mère Lise Girard, ses petits-enfants Simon, Laurence, Catherine, Claudia, Gabrielle, Marie-Lou, Camille et Olivier, leurs conjoints et conjointes, son arrière-petit-fils Caleb, ses frères Yvon (Judy) et Gilles, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à la:2125, NOTRE-DAMELACHINEle samedi 14 janvier 2017 à 12h. Suivra une cérémonie commémorative à 14h.