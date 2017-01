RIENDEAU, Raymonde

(née Guyon)



À Sorel-Tracy, le 4 janvier 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Raymonde Riendeau née Guyon, épouse de feu André Riendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Sylvie et Robert, ses petits-enfants, ses arrière-petits- enfants, ses soeurs Antoinette et Hélène, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2017 de 10h à 11h30 au complexe funéraire:Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de l'Institut du cancer de Montréal (www.icm.qc.ca, 514-890-8213) serait apprécié en la mémoire de Raymonde Riendeau.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu-de-Sorel pour leur soutien et les bons soins prodigués.