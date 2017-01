REEVES-VANIER, Monique



VANIER, Guy1931-2016C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons des décès de Monique Reeves-Vanier, survenu le 28 décembre 2016 et de Guy Vanier le 9 décembre 2016.Marié depuis 36 ans, ils laissent dans le deuil leurs filles, Diane Glaude (Richard), Louise De Grasse (Brent Penning), Carole Vanier, Chantale Vanier, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille aimerait remercier le personnel dévoué du CLSC de Verdun et du Centre d'hébergement Champlain.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 15 janvier à partir de 11h à la Résidence funéraire:2125 NOTRE-DAMELACHINE, QC, H8S 2G5514-639-1511www.jjcardinal.caLes funérailles suivront à 13h en la chapelle de la résidence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.