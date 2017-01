DYKES, Richard



À Montréal, le dimanche 1er janvier 2017 est décédé, à l'âge de 64 ans, Richard Dykes, époux de Mme Nadia Mokry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Réjane Chatel, ses filles, Sabrina (Bruno), Jennifer (Sean) et Elizabeth, ses petits-enfants, Mila et Noah, sa soeur Carole, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 15 janvier 2017 de 15h à 20h, suivra un témoignage en sa mémoire au salon.