GIROUX, Jean-Claude



À l’Hôpital du Haut Richelieu, le 8 janvier 2017, à l’âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Claude Giroux, époux de feu Mme Irène Hammarrenger.Il laisse dans le deuil ses filles, Ginette (Michel Lajoie) et Jocelyne (Serge Lemay), ses petits-enfants, Sébastien, Hugo, Roxane, Saskia, Soledad, Jérémy et Jasha ainsi que leur conjoint. Il laisse également ses soeurs Liliane et Thérèse, son frère Raymond (Lise), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:dimanche le 15 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une liturgie sera dite en chapelle a 20h30