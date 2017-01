HANEY, Réal



À Châteauguay, le 6 janvier 2017, à l’âge de 84 ans, est décédé M. Réal Haney, époux de Mme Patricia O’Shea, retraité du CN.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Hélène), Michel (Suzanne), Pierrette et Carole (Daniel), ses petits-enfants Mylène, Fanny et Nicolas, ses trois arrière-petites-filles, ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 13 janvier de 18h à 21h, ainsi que le samedi 14 janvier de 9h30 à 10h30. Les funérailles suivront à 11h, en l’église Sainte-Marguerite-D’Youville (130 boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay).En sa mémoire, des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés.