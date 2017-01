MOREAU née Bélair, Yvette



À Sainte-Julienne, le 9 janvier 2017, à l’âge de 82 ans, est décédée Yvette Bélair, épouse de feu Fernand Moreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard, Adélard (Lucie), Fernande, Dorina, Linda (Serge), Carole (Pierre), et Léo, ses 15 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, ses 3 frères René, Georges et Jean-Paul, sa soeur Irène et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE 450 473-5934Un discours funéraire aura lieu le samedi 21 janvier à 14h, à la salle du Royaume des Témoins de Jehovas, 600 avenue du Parc, Saint-Lin-Laurentides.