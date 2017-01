5 tendances qui redéfinissent le marché

En plus de l’apparition de la première vague de la génération Z (jeunes nés à partir de 1995) et des baby-boomers (nés entre 1943 et 1959) qui continuent de combler le vide dans divers métiers spécialisés, le marché canadien de l’emploi voit émerger aujourd’hui des tendances nouvelles auxquelles il faudrait prêter une attention particulière.

Intensification des migrations professionnelles

La demande d’ingénieurs qualifiés et de travailleurs techniques se poursuit dans les différents secteurs industriels, notamment dans celui de la manufacture. Avec le projet de gaz naturel liquéfié en Colombie-Britannique et la construction de barrages hydroélectriques au Manitoba et au Québec, toutes les régions et tous les secteurs auront besoin d’un afflux de main-d’œuvre qualifiée.

Une forte demande dans les domaines techniques

Les secteurs de la manufacture, de l’aérospatial et de la logistique auront fortement besoin de travailleurs techniques. Selon Statistique Canada, les carnets de commandes continueront à se remplir, notamment dans l’industrie minière et dans les domaines de la fabrication de machines, de l’agriculture et de la construction.

Écart entre les compétences et le chômage des jeunes

Les employeurs affirment qu’une grande partie des diplômés d’aujourd’hui ne pensent pas aux emplois d’avenir : les métiers spécialisés. Beaucoup manquent donc de compétences nécessaires pour les emplois disponibles.

Des employés « tout-en-un »

Les employeurs veulent avoir, plus que jamais auparavant, des employés polyvalents. Plus les entreprises forment leurs employés afin d’augmenter leurs compétences, plus elles leur en demandent. Elles souhaitent ainsi voir à l’œuvre les compétences acquises par leurs employés afin d’être plus compétitives.

Des changements remarquables grâce à la génération Z

La génération Z refuse d’être enfermée dans des cases. Grands défenseurs de la flexibilité au travail, ces jeunes n’associent pas forcément leur productivité à leur présence au bureau. Ils ne sentent pas toujours la nécessité d’attendre les instructions de la direction, contrairement aux générations précédentes.

Face à un marché volatil, il n’est pas toujours évident pour les entreprises, les salariés et les chercheurs d’emploi de suivre la tendance.