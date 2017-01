RIENDEAU, Pierre



À Châteauguay, le 3 janvier 2017, à l'âge de 71 ans est décédé M. Pierre Riendeau, époux de Mme Francine Dulude.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Julie et Nadine, son petit-fils Émile, sa belle-mère Rita, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QCJ4Y 1A2le samedi 14 janvier 2017 à partir de 11h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe funéraire à 11h30.La famille désire remercier Dre Marie-Hélène Simard ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital Anna-Laberge pour leurs bons soins.