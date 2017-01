TRUDEAU, Gisèle



Gisèle Trudeau est décédée à Lachine, le 4 janvier 2017. Fille de feu Hervé Trudeau et de feu Diana Robidoux.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pauline (feu Jacques Châtelois), sa belle-soeur Monique Rivest (feu Gérard Trudeau) et ses neveux et nièces. Prédécédée de ses frères et de sa soeur: Maurice, Madeleine et Gérard.La famille recevra les condoléances en l'église des Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine, le vendredi 13 janvier de 9h30 à 10h30 suivi du service funéraire.514-639-1511 www.jjcardinal.caDes remerciements sincères sont adressés au personnel du Centre Hospitalier Lachine pour les bons soins prodigués.