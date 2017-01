GASTEBLED, Yves



À Montréal, le 8 janvier 2017, au service des soins palliatifs de l’Hôpital Général Juif est décédé, M. Yves Gastebled, époux bien-aimé de Émilie Collado Gastebled.Il laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Vincent) et Julien. Il laisse aussi dans le deuil son petit-fils Marcel, son neveu Laurent (Danielle) et leurs filles Stéphanie et Alex, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse,le jeudi 12 janvier 2017 de 16h à 19h et le vendredi 13 janvier 2017 de 10h à midi, suivi par une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.