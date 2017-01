PAQUETTE, Raymond



À Montréal, le 3 janvier 2017, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé M. Raymond Paquette, époux de Cécile Lambert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Nicole Trudel), Roland (Diane Jeanson), Johanne (Jean-Pierre Beaudry) et Raymond junior (Lysanne Forget), ses petits-enfants Tanya, Julie, Isabelle, Simon, Sarah, Anthony, Samuel, Élodie et Laédanne, sept arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier 2017 de 13h30 à 17h30 au complexe funéraire:Une cérémonie religieuse suivra immédiatement dans la chapelle adjacente.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 2e étage du CHSLD Nazaire-Piché à Lachine pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.