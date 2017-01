HOWARTH, Anthony



23 juin 1989 - 3 janvier 2017Tragiquement à l'âge de 27 ans aux côtés de son complice Dany, est décédé Anthony à Côteau du Lac.Il laisse dans le deuil ses parents Sonia et Marc, sa soeur Angie (Paolo), sa nièce Eva, son filleul Emilio, ses deux frères Alexis (Annabelle) et Justin (Stéphanie), son amoureuse Annie et sa famille, sans oublier de très nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:le dimanche 15 janvier de 10h à 14h15, suivi à 15h des funérailles en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (4155, rue Wellington).En lieu de fleurs, la famille apprécierait un don à la Fondation Toujours Ensemble, de Verdun.