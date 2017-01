DUBÉ, Paul



À l’Hôpital du Sacré-Coeur, le 5 janvier 2017, à l’âge de, est décédé M. Paul Dubé, époux de Martine Léonard (feu).Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilles (Marguerite), Jacques (Monique) et feu André (Francine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Germain (Anna), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe:le vendredi 13 janvier 2017 de 13h30 à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 janvier 2017 de 10h30 à 13h30 suivi de la cérémonie en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.