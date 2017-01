ST-JEAN, Denise née De Sève



De Blainville, le 4 janvier 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Denise De Sève, épouse de feu M. André St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jacqueline, Claudette (Clément), Rita (Richard) et Nicole (Sylvie), ses frères Yves et Michel (Diane), sa nièce Anne (Patrick, Alice et Aurélie), de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREla samedi 14 janvier de 14h à 17h. Un hommage lui sera rendu à 16h30.