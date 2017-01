THIBAULT, Micheline

(née Godin)



À l’hôpital Anna-Laberge, le 2 janvier 2017, à l’âge de 78 ans, est décédée Mme Micheline Godin, de St-Constant, épouse de M. Robert Thibault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Denis) et François (Annick), ses petits-enfants Philippe (Kim), Hugo et Coralie, ses beaux-frères, sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée aux:ST-CONSTANT, QcTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 13 janvier de 13h30 à 17h ainsi que de 18h30 à 20h. Une célébration d’Adieu aura lieu à 20h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC.