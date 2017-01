RUDOLPH, Paul



À Ste-Thérèse, le 29 décembre 2016, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Paul Rudolph, époux de Mme Gabrielle Bigras.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Lucie, Diane (Pierre), Yolande (Alberto), Marc et Johanne (Serge), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Thérèse, Jacques, Georges, François, Antoinette, leurs conjoints(es), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 janvier 2017 de 14h à 17h et 19h à 22h, et le samedi 14 janvier dès 9h au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 14 janvier à 11h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.