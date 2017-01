POULIN, Roger



À Longueuil, le 17 décembre 2016, à l’âge de 88 ans, est décédé M. Roger Poulin, époux de Mme Liliane Limoges et père de feu Réjean.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Christiane (Jean), ses petites-filles Maïté (Simon), Catherine et Sabrina (Alain), ses arrière-petits-enfants Louis, Léonard, Neve et Maxime, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi de 9h30 à 11h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 21 janvier à 11h en la chapelle de la résidence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des centres d’héberge-ment Vieux-Longueuil.