BERGER, Robert



À tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous vous faisons part, avec tristesse, du décès de Robert "Bob" Berger, le 1er janvier 2017. Il est parti rejoindre l'amour de sa vie, sa "Yoyo" (Yolande Patenaude).Il laisse dans le deuil ses frères Claude (Marie-Andrée St-Jean) et Réginald, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 14 janvier 2017 de 14h à 16h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30.Nous désirons remercier le CLSC et les employés de la résidence Le Bellagio pour leur aide et soutien.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait souhaité.