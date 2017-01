LEFEBVRE, Lise (Bédard)



À Lasalle, le 6 janvier 2017, est décédée à l'âge de 70 ans, Mme Lise Bédard, épouse de M. Gilles Lefebvre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Jocelyn Ouellet), ses petites-filles Ima et Léa, son frère Robert (Francine), ses filleuls Charles et Vincent ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 14 janvier 2017 dès 9h30 suivi du service religieux à 11h en la paroisse Ste-Catherine-Labouré, 9370, rue Clément, Lasalle.LAURENT THÉRIAULT