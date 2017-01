POITRAS, Claude



À Montréal, le 9 janvier 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé M. Claude Poitras, époux de feu Mme Nicole Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Lylas Yami), Alain, Nathalie (Canio De Lucia), ses petits-enfants Stéphanie, Nina, Dana, Catherine et Rose, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le jeudi 12 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 13 janvier 2017 à partir 9h.Le service aura lieu à 11h en l’église Ste-Bernadette-Soubirous, située au 6900 16e Avenue, Montréal, suivi de l’inhumation au Repos St-François d’Assise.