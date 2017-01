GAGNON, Jean-Claude



À Laval, le 5 janvier 2017, est décédé à l'âge de 84 ans, M. Jean-Claude Gagnon, époux de feu Mme Mirette Proulx et père de feu Michel.Il laisse dans le deuil ses filles Francine, Lyne, Lina, Marie-Claude, Michelle et leurs conjoints, ses soeurs Rolande, Gisèle et Monique, ses beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon du:456, 12e AVENUEFERME-NEUVEle jeudi 12 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 13 janvier 2017 dès 9h, suivi du service à 11h en l'église de Ferme-Neuve.