FILION LALANDE, Cécile



Au CISSS des Laurentides, Centre hospitalier de St-Jérôme, le 31 décembre 2016, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Cécile Lalande, épouse de monsieur Bernard Filion de Mont-Laurier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Denise, son petit-fils Alexandre St-Pierre, sa soeur Francine (Sylvain Maurice), ses demi-soeurs et demi-frères: Lise (Jean-Marc), Diane, feu Réal (Lise) et André Bourbonnière, son beau-frère Gilles (Rita Varennes) et sa belle-soeur Lucienne. Elle était également la soeur de feu Claude (Ginette Pagé), la belle-soeur de feu Jacques, feu Yvan et feu Roger Filion (feu Réjeanne Lefebvre). De plus, elle laisse dans le deuil ses filleuls Marc-Olivier et Éric (Johanne), ses neveux et nièces: Josée (François), Ginette (Denis), Sylvie (Daniel) et Guy (Johanne) ainsi que parents et amis.Madame Cécile Lalande Filion sera exposée au:le vendredi 13 janvier de 19 à 22 heures de même que samedi à compter de 9 heures. Les funérailles seront célébrées en l'église Cathédrale le samedi 14 janvier 2017, à 11 heures.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier (www.fchml.com)