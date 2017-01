PAUL, Louise



À Montréal, le 2 janvier 2017, est décédée Madame Louise Paul, à l’âge de 64 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Roland Gratton ainsi que sa mère Cécile Paul (Gagnon), son frère André Paul (Lorraine Paiement), son filleul Sylvain Paul et sa famille, ainsi que toute sa belle-famille et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:le samedi 14 janvier 2017 de 14h à 17h30 une cérémonie commémorative aura lieu à 17h au salon même.