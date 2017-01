GRANGER, Lucienne

(née Leclerc)



À Laval, le 6 janvier 2017, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lucienne Leclerc, épouse de M. Jean-Denis Granger.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Jean Bernatchez), Nathalie et Denis, ses petits-enfants Mélanie, Mathieu et Julie, sa soeur Rolande, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 13 janvier 2017 dès 15h, suivi d'une liturgie de la Parole à 19h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de l'Hôpital cité de la santé seraient appréciés.