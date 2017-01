LEMOINE, Guy



À Montréal, le 12 décembre 2016, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Guy Lemoine, époux de Ghislaine Benoit.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Guylaine et Patricia (Pascale), ses petits-enfants Alexandre, Jessica et Nathanyel, sa soeur Renée, ses frères Gaston et Mario ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2017 de 10h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.