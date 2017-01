LA HAYE, Luc



À Repentigny, le 1er décembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Luc La Haye, époux de feu Paulette Brien, retraité du CN et de Via Rail.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Lucie, Yves, Christian, Gilbert, Rémi et Sylvie, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 janvier à 11h en l'église de La Purification de la B.V.M. (445 Notre-Dame). La famille y recevra les condoléances dès 10h.