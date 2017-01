CAJELAIT, Jeannine (née Roy)



Le 8 janvier 2017, à l’âge de 87 ans, est décédée Madame Jeannine Cajelait à la suite d’une longue maladie. Tour à tour enseignante, épouse, mère, grand-mère, guide et amie, elle a su garder son légendaire sourire tout au long de sa vie, preuve de sa force, de sa détermination et de sa résilience. Femme d’exception, elle aura été soucieuse du bonheur et du confort de ses proches jusqu’à sa mort.Elle rejoint ainsi son mari, Julien Cajelait décédé il y a 20 ans. Elle laisse dans le deuil sa fille, Sylvie (André Asch), ses petits-enfants Zoé et Zachary, plusieurs neveux et nièces, des cousins et cousines et autres parents et amies.La famille remercie le personnel et les bénévoles du CHSLD de l’Hôpital LaSalle qui l’ont accompagnée pendant les douze dernières années de sa vie.Parents et amis sont attendus le samedi 14 janvier 2017 de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 3955, Côte-de-Liesse (angle Ste-Croix), Ville Saint-Laurent (H4N 2N6) pour un dernier moment en sa compagnie. Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 20h30.La famille sera reconnaissante de tout don fait en sa mémoire à la Société de l’arthrite.